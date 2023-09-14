В родное болото. Российские олигархи после вторжения РФ в Украину вывели из Европы по меньшей мере $50 млрд 14 сентября, 12:07 Теперь у самых богатых россиян остается все меньше мест для хранения приобретенного состояния (Фото:Image by NikolayFrolochkin from Pixabay)

Российские миллиардеры, находящиеся под международными санкциями, вывели активы на десятки миллиардов из стран Европы после вторжения РФ в Украину.

Как сообщает Bloomberg, российские олигархи испытывают давление со стороны российского диктатора Владимира Путина с требованием репатриировать свои богатства.



В прошлом месяце акционеры United Medical Group CY Plc и MD Medical Group Investments Plc, контролируемых магнатами Игорем Шиловым и Марком Курцером, одобрили переезд компаний с Кипра в РФ.

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Это увеличит общую стоимость активов, которые были переведены самыми богатыми россиянами с февраля 2022 года, по меньшей мере до $50 млрд, отмечают в Bloomberg.

Ранее российские миллиардеры хранили свои активы в Европе, используя благоприятные для инвесторов правовые системы, возможность получать дивиденды в иностранной валюте и низкие налоги.

Теперь у самых богатых россиян остается все меньше мест для хранения приобретенного состояния, поскольку многие из них находятся под санкциями США, Великобритании или ЕС.

«Сейчас Россия кажется меньшим злом, чем чужая страна», — сказала Наталья Кузнецова, партнер компании Business Solutions and Technologies, которая ранее работала в РФ под брендом Deloitte.

Передислокация активов в РФ и страны, которые Кремль считает дружественными, такие как Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан, началась вскоре после вторжения в Украину.

Одними из первых перевели свои семейные холдинги владелец компании по производству удобрений Андрей Гурьев и сталелитейный магнат Виктор Рашников из Швейцарии и Кипра в РФ. Позже ушли другие россияне, в частности миллиардер Игорь Алтушкин.

Ранее сообщалось, что российские олигархи за год войны увеличили свое состояние на треть.