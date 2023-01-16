Прятались от санкций. Российские олигархи перед войной переписали активы на десятки миллиардов долларов 16 января, 18:07 Чьи конкретно действия отслеживало FinCen неизвестно (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В период начала полномасштабной войны России против Украины российские олигархи и чиновники начали совершать «подозрительные транзакции», которые предположительно свидетельствовали о попытках уклониться от санкций, считают власти США.

Как сообщает Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями при Казначействе США FinCen, в период с января по апрель объем переводов увеличился, а ряд крупных собственников начали реструктурировать свои активы, переводя их на своих детей и родственников.



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Объем «подозрительных» переводов FinCen оценивает в десятки миллиардов долларов. Во многих из них не было ничего незаконного, однако FinCen считает их «подозрительными» по той причине, что «в большинстве случаев источники средств в России неизвестны и могут быть связаны с коррупцией».

Некоторые крупные бизнесмены в начале войны начали отправлять крупные переводы своим детям, живущим за рубежом, в том числе учащимся в США. Деньги тратились на покупку недвижимости и предметов роскоши. Еще один ребенок бизнесмена, живущий в США, получил в феврале перевод на сумму $1 млн.

Также отмечается, что множество российских олигархов начало переводить свои активы на бизнес-партнеров и членов семей через подставные компании.

Чьи конкретно действия отслеживало FinCen неизвестно.