Чип на изоленте. В России недоступную из-за санкций технологию Apple Pay заменили наклейками на айфоны 23 января, 16:52 Платежный стикер-наклейка на смартфон призван имитировать недоступную в РФ технологию Apple Pay (Фото:AlfaBank / Telegram)

Российские банки запустили самоклеящиеся платежные стикеры, предназначенные для оплаты в одно касание со смартфона. Они призваны имитировать бесконтактную оплату, недоступную владельцам iPhone в РФ после ухода Visa и Masterсard.

Российские Альфа-банк и Сбербанк объявили о запуске платежных стикеров, которые будут имитировать бесконтактную оплату, к которой привыкли владельцы айфонов, сообщает РБК.

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Стикер выглядит как уменьшенная банковская карта без номера и подтверждающего операции CVC-кода.

«Пользователю достаточно отломить часть, предназначенную для крепления, снять защитный слой и наклеить стикер на заднюю панель смартфона — лучше в нижней его части, чтобы работе стикера не мешала NFC-антенна», — сообщили в Сбербанке.

Массовое тестирование технологии Сбер намерен запустить в начале февраля.

«Мы уже доставляем платежные стикеры для смартфонов. Стикерами можно платить вместо Apple Pay», — сказано в сообщении Альфа-банка.

Сервисы бесконтактной оплаты смартфонами стали недоступны жителям страны-агрессора после ухода с российского рынка Visa и Masterсard.

Как сообщалось, в марте 2022 года платежные сервисы Apple Pay и Google Pay для карт систем Visa и Mastercard стали недоступны на территории РФ.