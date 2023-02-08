Сухой закон. Банк Форвард российского водочного магната Рустама Тарико выводят с рынка — кто следующий? 8 февраля, 20:22 Эксклюзив NV Подсанкционный российский водочный магнат Рустам Тарико (Фото:www.bfm.ru)

НБУ выводит с рынка Банк Форвард российского бизнесмена Рустама Тарико. Причина — в проблемах с ликвидностью из-за ошибочной бизнес-модели. NV Бизнес выяснил, кто может быть следующим на выход.



Национальный банк Украины включил Банк Форвард в категорию неплатежеспособных. Регулятор утверждает, что доля этого финучреждения — 0,1% от активов платежеспособных банков, поэтому вывод с рынка будет незаметен для банковской системы Украины.

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«Начата процедура вывода с рынка АО „Банк Форвард“ (далее — Банк) путем введения в нем временной администрации сроком на один месяц с 08.02.2023 года по 07.03.2023 года, — сообщается на сайте банка. — О времени и порядке выплат вкладчикам банка будет сообщено дополнительно на официальном веб-сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц».

Как писал NV Бизнес, Банк Форвард был одним из трех последних российских банков, функционировавших в Украине. Теперь осталось всего два полноценно работающих финучреждения с российским капиталом — PIN Банк и Сенс Банк — доля которых по общим активам теперь составляет 3,6%, по объему средств клиентов — 3,1%. Наибольшая доля рынка (3,2%) — в Сенс Банке, который определен НБУ как системно важный.

NV Бизнес рассказывает, почему НБУ принял это решение и что ожидает другие банки с российскими корнями.

