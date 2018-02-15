Российский ВЭБ собрался продать украинскую "дочку" до мая

В российском Внэшекономбанке (ВЭБ) заявили о планах продать Проминвестбанк (ПИБ) до мая.

Об этом сообщил глава кредитной организации Сергей Горьков, передает Интерфакс-Украина.

Горьков сообщил, что ожидается решение, которое устроит обе стороны. "Мы ожидаем решения, которое взаимно приемлемо и для Нацбанка Украины, и для нас, поэтому в ближайшее время, я надеюсь, до 1 апреля мы закончим, может быть, если позволят обстоятельства. Давайте лучше скажем до 1 мая", - сказал Горьков.

Он также отметил, что от сделки будет зависеть размер резервов, которые создаст ВЭБ по украинской "дочке".

Глава ВЭБа также добавил, что украинский рынок непростой для продаж. "Сделок не так много, если говорить про более или менее средние сделки, банк немаленький с точки зрения размера активов", - добавил он.

Проминвестбанк основан в 1992 году и контролируется российским Внешэкономбанком (ВЭБ).

В марте СНБО ввело санкции против банков с российским госкапиталом.

Согласно данным Нацбанка Украины, в первом квартале 2017 активы ПИБа сократились на 22,9% - до 25,61 млрд грн, в результате чего он опустился с 11-го на 13-е место на рынке по этому показателю среди 90 банков Украины.

Ранее сообщалось, что ВЭБ планировал продать в первом полугодии 2017 года три дочерних банка - Глобэкс, Связь-банк и украинский Проминвестбанк.

В марте руководитель Внешэкономбанка объявил, что финальное решение относительно соглашения о продаже украинского Проминвестбанка будет принято через неделю, а возможным покупателем может стать венгерская банковская группа OTP.

В мае текущего года СМИ сообщали, что народный депутат Максим Микитась может стать акционером Проминвестбанка.

При этом, 28 июля комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка Украины принял решение отказать в согласовании приобретения существенного участия Максиму Микитасю и Павлу Фуксу в Проминвестбанке.

Также следует отметить, что июле 2016 года в Национальный банк поступило письмо от представителей Александра Ярославского, в котором было выражено намерение в будущем подать пакет документов для согласования приобретения существенного участия в Проминвестбанке.

18 мая состоялось заседание наблюдательного совета российского ВЭБа, где, в частности, обсуждалась продажа украинского Проминвестбанка (ПИБ). Напомним, что в июне Ярославский заявлял, что банк нужен ему в связи с покупкой ряда промышленных активов. "Я приобрел несколько серьезных промышленных активов, и мне нужен банк как финансовый инструмент управления ими", - отмечал он.

В июле 2017 году Ярославский обратился в НБУ с намерением купить российский Проминвестбанк.

Национальный банк Украины получил 8 декабря от гражданина Украины пакет документов для приобретения существенного участия в Проминвестбанке (ПИБ) в размере 99,7% его уставного капитала.

12 января, Антимонопольный комитет получил документы от депутата Верховной Рады Максима Микитася (внефракционный) на покупку 25% акций Проминвестбанка.