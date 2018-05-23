Российский Сбербанк еще раз попытается продать свою "дочку" в Украине

Сбербанк РФ не прислушался к советам НБУ просто взять и уйти из Украины

Российский Сбербанк намерен предпринять еще одну – уже четвертую по счету – попытку продать банковскую "дочку" в Украине.

Об этом сообщил глава банка Герман Греф в интервью телеканалу Россия 24.

"Украина – это отдельная история, мы уже сделали три попытки продать банк. Сейчас будем делать еще и четвертую попытку", – сказал Греф, цитирует его Интерфакс.

Глава Сбербанка выразил надежду, что эта попытка наконец-то будет успешной.

Он также добавил, что банк намерен сокращать наше присутствие в Европе и развивать бизнес в Казахстане и Беларуси.

Напомним, что в марте 2017 Сбербанк России заявил о продаже 100% акций украинского дочернего банка.

Позже стало известно, что главным акционером украинского Сбербанка станет гражданин Великобритании Саид Гуцериев.

Кроме того, на согласование сделки по покупке украинской "дочки" Сбербанка России в регулирующие органы Беларуси и Украины подал документы белорусский IT-бизнесмен, гражданин Беларуси и Кипра Виктор Прокопеня.

Национальный банк получил 30 июня пакет документов от Прокопени для согласования опосредованного (через Паритетбанк) приобретение 100% акций Сбербанка.

В начале августа Прокопеня отозвал из Национального банка заявку на покупку Сбербанка.

В сентябре 2017 заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова сообщила, что на покупку российского Сбербанка в Украине появился новый покупатель-нерезидент.

В декабре Паритетбанк подал пакет документов в Нацбанк для приобретения акций украинского Сбербанка. В конце марта 2018 года регулятор отказал в согласовании существенного участия в Сбербанке белорусскому Паритетбанку из-за несоответствия заявителя требованиям законодательства Украины.

