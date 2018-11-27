Российский госбанк угрожает Порошенко международным судом за свои активы в Украине

ВТБ заявил о праве взыскать с Порошенко расходы на покупку у него банка Мрия

Российский государственный банк ВТБ оставляет за собой право обратиться в международный суд за взысканием с президента Украины Петра Порошенко расходов на покупку у него украинского банка в 2006 году.

Об этом говорится в заявлении группы.

"Хотели бы также напомнить господину П.А. Порошенко, что ВТБ (Украина) был построен на базе банка Мрия, которым он владел и который группа ВТБ приобрела у него в 2006 году. Группа ВТБ оставляет за собой право обратиться в международный суд за взысканием с господина П.А. Порошенко суммы средств, затраченных на покупку банка", – говорится в сообщении.

ВТБ в январе 2006 года подписал соглашение о покупке 98% акций банка Мрия за $70 млн. С этим банком была объединена украинская "дочка" ВТБ. Крупнейшими акционерами банка Мрия на начало января 2006 года являлись Игорь Кононенко, Олег Зимин, Петр и Алексей Порошенко, Олег Свинарчук.

Апелляционный суд Киева в сентябре арестовал акции украинских "дочек" ВТБ, Внешэкономбанка и Сбербанка, запретил осуществлять их ликвидацию или реорганизацию и осуществлять любые действия, направленные на отчуждение принадлежащего им имущества. Это решение было принято в связи с заявлением об обеспечении исполнения решения Международного арбитражного суда в Гааге (Permanent Court of Arbitration) от 2 мая о взыскании с РФ компенсации за потерю "крымских" активов бывшего совладельца Приватбанка Игоря Коломойского и еще 17 компаний.

Впрочем, 20 ноября тот же Киевский суд отменил арест акций и имущества Сбербанка Украина.

ВТБ считает принятые судебной системой Украины решения выходящими "за рамки цивилизованного правового поля". По его мнению, они ставят под угрозу текущую деятельность украинского дочернего банка. Решение Апелляционного суда Киева "фактически парализовало работу" ВТБ в Украине, подчеркивается в заявлении российского банка.

Группа ВТБ оспорила принятое киевским апелляционным судом решение. "Но рассмотрение наших жалоб необоснованно затягивается, а политическая ангажированность украинских судов делает их будущие решения в отношении нас предсказуемыми. Это лишает нас надежды на справедливый суд и, следовательно, на сохранение бизнеса в этой стране. На наш взгляд, вердикты украинских судов являются ничем иным, как узакониванием попытки рейдерского захвата наших украинских активов", – заявляет ВТБ.

По его мнению, действия Коломойского "целенаправленно усиливают противозаконные санкции, которые руководство Украины ввело в марте 2017 года против российских банков".

"В этой ситуации руководство Украины несет полную ответственность за тот ущерб, который неправовые действия Коломойского могут нанести украинским вкладчикам и бизнесу", – подчеркивает российский банк.

Напомним, что 23 марта прошлого года Украина ввела санкции сроком на год против всех пяти работающих в стране структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, БМ Банка ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности материнских структур. Этим банкам запрещено выводить средства за пределы Украины.

В этом списке также был львовский VS банк, но в декабре прошлого года российский Сбербанк продал его бизнесмену Сергею Тигипко.

В марте этого года НБУ продлил санкции против "дочек" российских банков.

Украинский ВТБ Банк (ранее – банк Мрия) основан в 1992 году. Его основным акционером является российский Банк ВТБ с пакетом 99,9%.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2018 года по размеру чистых активов ВТБ Банк занимал 22-е место (8 млрд грн) среди 83 действовавших в стране банков.