Российский госбанк пригрозил Украине арбитражем

Российский государственный Внешэкономбанк (ВЭБ) после ареста акций дочернего в Украине Проминвестбанка принял решение инициировать инвестиционный спор в международном арбитраже в рамках межправсоглашения РФ и Украины о поощрении и взаимной защите капиталовложений от 27 ноября 1998 года.

Об этом сообщили агентству Интерфакс в пресс-службе ВЭБа.

В качестве ответчика будет выступать Украина как государство.

Предметом иска будет взыскание ВЭБом с Украины компенсации за нарушение стандартов защиты прав инвестора, предусмотренных межправсоглашением, а также за незаконную экспроприацию инвестиций.

"В рамках принятого решения первым процессуальным шагом стало направление Внешэкономбанком как инвестором в адрес Украины письменного уведомления об инвестиционном споре. Если спор не будет разрешен путем переговоров, он подлежит рассмотрению в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма. Банк готов использовать все инструменты, предусмотренные как российским, так и международным правом, для защиты прав и законных интересов Внешэкономбанка", – заявили в ВЭБе.

Напомним, что Апелляционный суд Киева арестовал акции украинских "дочек" ВЭБа, ВТБ и Сбербанка во исполнение решения Гаагского арбитража по "крымскому" иску экс-совладельца национализированного Приватбанка Игоря Коломойского.

Проминвестбанк основан в 1992 году. ВЭБ владеет 99,7% его акций. По данным Нацбанка Украины на 1 июня 2018 года по размеру активов ПИБ занимал 15-е место (17,4 млрд грн) среди 84 действовавших в стране банков.