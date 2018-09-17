Российские госбанки оспорили арест акций в Украине

"Дочки" российских банков с государственным капиталом подали кассационные жалобы на решение Апелляционного суда Киева об аресте их акций.

Соответствующие жалобы поступили в Кассационный гражданский суд Верховного Суда 14 сентября, сообщает FinClub.

Напомним, что Апелляционный суд Киева арестовал акции украинских "дочек" ВЭБа, ВТБ и Сбербанка во исполнение решения Гаагского арбитража по "крымскому" иску экс-совладельца национализированного Приватбанка Игоря Коломойского.

Российский государственный Внешэкономбанк уже пригрозил Украине арбитражем за арест акций дочернего в стране Проминвестбанка.