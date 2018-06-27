Российская платежная система обошла украинские санкции - СМИ

Платеж, отправленный из России через Юнистрим, выдается в Украине Ощадбанком, Юнексбанком, Аккордбанком, Credit Optima Bank и IBox Bank

Российская платежная система Юнистрим переводит деньги в Украине через британскую CEL.INT.

Об этом сообщили в пресс-службе и колл-центре Юнистрим, пишет Коммерсантъ.

Так, у британской компании заключены договоры с украинскими банками — в итоге платеж, отправленный из России через Юнистрим, выдается в Украине Ощадбанком, Юнексбанком, Аккордбанком, Credit Optima Bank и IBox Bank, уточняет издание.

Раньше Юнистрим проводил платежи в Украину не только через CEL.INT, но и через украинскую Welsend, которая принадлежит государственному Укргазбанку. Однако с 21 июня единственной платежной системой для выдачи переводов на Украине осталась CEL.INT.

Отмечается, что до 20 июня переводы из России в Украину можно было провести прямо с сайта Юнистрима, сейчас такая возможность пропала.

В пресс-службе Юнистрима заверили, что “система не представлена на Украине и не имеет договоров с выплачивающими банками в Украине”.

На вопросы о том, почему прекратилось сотрудничество с Welsend, а также исчезла возможность отправки переводов на Украину через сайт, в Юнистриме не ответили, как и на вопросы о сотрудничестве с CEL.INT.

В Укргазбанке отметили, что Welsend не работает с российской платежной системой с 17 октября 2016 года. При этом в письме партнерам от 21 июня Юнистрим сообщает, что “по системе Welsend выдача переводов временно приостановлена, о возобновлении будет сообщено дополнительно”, пишет издание.

В пресс-службе Национального банка Украины подчеркнули, что предупреждали платежные системы о “недопустимости сотрудничества с платежными системами, к которым Украиной применены санкции, а также взаимодействия с ними через посредство других платежных систем и организаций независимо от их юрисдикции”.

В случае несоблюдения соответствующих ограничений после направленного предупреждения НБУ примет “адекватные меры воздействия, как это было в случае с Tyme”. На вопросы относительно действий CEL.INT и Welsend в НБУ не ответили, отмечает издание.

Напомним, что НБУ забрал лицензию у международной платежной системы TYME из-за сотрудничества с Россией.