Ряду банков может не хватить денег для покрытия убытков – Fitch

Ряду украинских банков может потребоваться дальнейшая докапитализация. При этом в целом платежеспособность украинских банков улучшилась.

Такую оценку обнародовало международное рейтинговое агентство Fitch, передает Интерфакс-Украина.

Агентство напоминает, что в 2018 году НБУ проведет очередную оценку качества активов и стресс-тестирование крупнейших 25 банков.

"Мы ожидаем, что оценка подтвердит потребность некоторых банков в докапитализации, поскольку не все банки имеют достаточное покрытие рисков потенциальных убытков от реструктуризированных обязательств", – указано в документе.

Fitch при этом добавляет, что банки с государственным и иностранным капиталом сохраняют доступ к дополнительному капиталу, если такой потребуется.

Тогда как банки с частным капиталом имеют ограниченный доступ, и в некоторых случаях могут даже занижать кредитные убытки.

В целом, отмечает Fitch, показатели платежеспособности банков в значительной степени восстановлены: к концу первого квартала 2018 года большинство из 25 крупнейших банков, контролирующих более 90% активов сектора, соответствовали нормативу достаточности капитала (10%).

В то же время уровень проблемных активов банков все еще остается высоким – около 56% к концу первого квартала 2018 года. По данным агентства, это преимущественно старые кредиты, реструктуризация которых обычно проходит медленно и часто утруднена правовыми аспектами процесса банкротства заемщика.

Как сообщалось, в Украине каждый третий банк является нарушителем. Так, из 82 работающих банков по состоянию на 1 апреля 2018 года 31 нарушают нормативы Национального банка.