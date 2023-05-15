«Большое разочарование для инвесторов». Рынки отреагировали падением на высокие результаты Эрдогана на выборах 15 мая, 18:04 Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Handout via REUTERS)

Рынки негативно отреагировали на высокие результаты президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в первом туре президентских выборов.

Как сообщает Bloomberg, инвесторы надеялись на окончание двадцатилетнего правления Эрдогана и его нетрадиционного экономического пути.



Главный турецкий фондовый индекс BIST-100 после открытия торгов рухнул почти на 7%. Несмотря на то, что потом он отыграл часть падения, значение все равно осталось на 4% ниже пятничного уровня.

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Недавнему росту турецких облигаций и акций способствовали ставки на возможное завершение политики Эрдогана, спровоцировавшей худший инфляционный кризис за десятилетия и приведший к оттоку международного капитала.

«Это большое разочарование для инвесторов, надеявшихся на победу оппозиционного кандидата Киличдароглу и возвращение к традиционной экономической политике, которую он обещал. Следующие две недели несут высокую неопределенность», — прокомментировал стратег финкомпании Tellimer Хаснайн Малик.

Ранее сообщалось, что если Эрдоган победит на выборах, он будет рассматривать это как оправдание своей политики низких процентных ставок даже несмотря на то, что это сыграло ключевую роль в устойчиво высокой инфляции в Турции. Однако политика низких процентных ставок Эрдогана была основной, если не главной причиной более 50% инфляции в Турции.

Британский экономист Тимоти Эш убежден, что курс лиры будет скорректирован после выборов, кто бы ни победил. Скорее всего, лира подешевеет после победы Эрдогана.

В феврале турецкая лира обновила рекордный минимум. И хотя это произошло на фоне масштабных землетрясений — они не являются ключевой причиной, ведь рекордные падения были зафиксированы и раньше.



Турецкая валюта находится под давлением с 2018 года, после того, как Эрдоган усилил ряд неортодоксальных политик, в частности, снижение процентных ставок даже в условиях резкого роста инфляции, контроль обменного курса и государственное вмешательство. Согласно оценке Bloomberg Economics, скрытые интервенции центрального банка для поддержки турецкой экономики на рынке за последние 16 месяцев составили около $177 миллиардов.

Эрдоган должен встретиться с Кемалем Килидароглу во втором туре выборов 28 мая, поскольку ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, необходимых для победы в воскресенье.