«Это не репарации от России». Украина предложила Европе создать «прецедент настоящего сдерживания»

« Репарационный кредит » должен стать промежуточным этапом, а не полной компенсацией Россией убытков, и его следует рассматривать как мост между насущными потребностями и полной передачей Украине замороженных российских активов.

Об этом заявила заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Мудрая, передает Интерфакс-Украина.

На конференции Money for victory: make Russia pay, организованной ANTS вместе с ICUV, в Киеве Мудрая отметила, что Украина будет продолжать требовать передачи российских активов в соответствии с международным правом, и «эта юридическая конструкция сейчас формируется». В Офисе президента приветствуют инициативу Европейской комиссии по «репарационному кредиту», отмечая, что это является практическим и крайне необходимым шагом вперед.

Реклама

Как пояснила Мудрая, инициатива по кредиту предусматривает не конфискацию самих активов, а использование доходов, полученных от замороженных российских суверенных активов, в качестве залога для финансирования насущных потребностей Украины в обороне и восстановлении.

«Однако важно четко отметить, что эти средства, которые будут предоставлены Украине как репарационный заем, не являются репарациями от РФ. Этот механизм следует рассматривать как мост между насущными потребностями и полной передачей замороженных активов Украине. Мы также настаиваем, чтобы часть этого репарационного займа была зарезервирована для будущего компенсационного фонда, чтобы жертвы войны, наиболее уязвимые слои нашего населения, получили компенсацию не в далеком будущем, а как только этот фонд будет создан», — подчеркнула заместитель руководителя ОП.

По ее словам, Украина твердо отстаивает следующие принципиальные позиции: отсутствие условий (деньги агрессора не могут стать инструментом политического давления на жертву), автономность в использовании (Украина должна иметь право определять приоритеты расходов и распределения этих ресурсов), поддержка ВСУ (основная часть этих ресурсов должна непосредственно покрывать расходы, связанные с обороной, включая зарплаты военным), инвестиции в устойчивость Украины (репарационный кредит должен способствовать расширению внутренних производственных мощностей и укреплению ОПК Украины), полная ответственность (этот механизм не заменяет и не заменит обязанность России выплачивать репарации).

«Сегодня более $300 млрд замороженных российских активов являются исторической возможностью доказать, что международное право работает. Если эти средства останутся неиспользованными, это будет сигналом безнаказанности», — подчеркнула Мудрая.

Она отметила, что если же эти средства будут направлены на восстановление Украины и компенсацию жертвам — это станет «прецедентом настоящего сдерживания».

«Украина призывает наших партнеров, членов G7, в частности Канаду, Соединенное Королевство, Японию, Швейцарию, а также Австрию, присоединиться к инициативе ЕС и согласовать подходы к законному использованию замороженных активов. Это не только об Украине. Это о восстановлении доверия к международному праву и создании модели ответственности для нашего поколения», — заявила Мудрая.

По ее словам, «репарационный заем — это не конец процесса, а начало новой фазы ответственности». «Наша общая цель — полная передача замороженных российских активов Украине, чтобы они стали нашим оружием, нашим восстановлением, нашей справедливостью для жертв», — добавила заместитель руководителя ОП.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2025 года стало известно, что руководство Евросоюза разрабатывает план использования замороженных российских активов — в формате предоставления Украине «репарационного кредита».

13 сентября издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Еврокомиссия выдвинула новую идею относительно того, как передать миллиарды евро замороженных российских активов в Украину, заменив переведенные деньги долговыми обязательствами от ЕС.

По словам источников, новое предложение, которое один из чиновников в Брюсселе назвал «юридически креативным», может высвободить значительный поток дополнительного финансирования для военной помощи Киеву — без «юридически рискованного» технического изъятия самих российских активов.

12 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники писало, что власти США предложат странам G7 создать юридический механизм для ареста замороженных российских активов и рассмотреть возможность

19 сентября комитет Сената США по иностранным делам сообщил, что законодатели из обеих партий предложили изменения в закон REPO, которые позволят регулярно, а именно раз в 90 дней, направлять замороженные активы РФ на восстановление Украины.