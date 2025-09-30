Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен продолжает продвигать идею репарационного кредита для Украины, который базируется на замороженных российских активах и будет возвращен только в случае уплаты РФ репараций.

Об этом фон дер Ляйен заявила перед началом заседания Коллегии европейских комиссаров в совместном с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявлении, сообщает Интерфакс-Украина.

«Если мы будем продолжать считать, что Украина является нашей первой линией обороны, мы должны увеличить военную помощь Украине. Поэтому мы договорились с Украиной, что сейчас на дроны будет потрачено 2 млрд евро. Это дает возможность Украине расширить свои возможности и использовать их на полную мощность, и, конечно, это также позволит Европейскому Союзу воспользоваться этой технологией. Однако нам необходимо более структурное решение для военной поддержки, и именно поэтому я предложила идею репарационного кредита, который базируется на обездвиженных российских активах», — сказала президент Еврокомиссии.

Она объяснила, что «кредит будет выдан не одним платежом, а траншами и с определенными условиями, и мы укрепим нашу собственную оборонную промышленность, обеспечив использование части кредита для закупок в Европе и с Европой».

«Важно, чтобы не было конфискации активов. Украина должна вернуть кредит, если Россия платит репарации — виновник должен нести ответственность», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Как сообщалось, ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц предложил предоставить Украине беспроцентный кредит на 140 млрд евро — его нужно будет вернуть тогда, когда РФ компенсирует нанесенный во время войны ущерб.

Использование российских замороженных активов — что известно

В сентябре 2025 года стало известно, что руководство Евросоюза разрабатывает план использования замороженных российских активов — в формате предоставления Украине «репарационного кредита».

13 сентября издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Еврокомиссия выдвинула новую идею относительно того, как передать миллиарды евро замороженных российских активов в Украину, заменив переведенные деньги долговыми обязательствами от ЕС.

По словам источников, новое предложение, которое один из чиновников в Брюсселе назвал «юридически креативным», может высвободить значительный поток дополнительного финансирования для военной помощи Киеву — без «юридически рискованного» технического изъятия самих российских активов.

12 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники писало, что власти США предложат странам G7 создать юридический механизм для ареста замороженных российских активов и рассмотреть

19 сентября комитет Сената США по иностранным делам сообщил, что законодатели из обеих партий предложили изменения в закон REPO, которые позволят регулярно, а именно раз в 90 дней, направлять замороженные активы РФ на восстановление Украины.