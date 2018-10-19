Регулятивный капитал ТАСКОМБАНКА после объединения с ВиЭс Банком вырос на 46% — до 2,1 млрд гривен

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Регулятивный капитал ТАСКОМБАНКА после объединения с ВиЭс Банком вырос на 46% — до 2,1 млрд гривен

ТАСКОМБАНК завершил процесс объединения с ВиЭс Банком и объявил его результаты.  

По итогам объединения финансовых учреждений, входящих в Группу «ТАС», регулятивный капитал АО «ТАСКОМБАНК» вырос на 46% — до 2,1 млрд. гривен, а кредитный портфель превысил 13,8 млрд. гривен. На обслуживание в ТАСКОМБАНК перешло более 27 тысяч клиентов — как физических, так и юридических лиц. Также на 30% выросла региональная сеть ТАСКОМБАНКА, которая на сегодня  включает 109 отделений в 44-х городах Украины.  

Благодаря получению разрешения  НБУ на реорганизацию по упрощенной процедуре   и тщательно продуманной стратегии консолидации двух банков процесс объединения финансовых  учреждений был реализован в кратчайшие сроки и занял всего 5 месяцев.     

По оценкам экспертов,  в результате  интеграционной синергии  ТАСКОМБАНК  сможет еще больше укрепить финансовые  позиции в ТОП-20 банков, поднявшись в рейтинге по объему активов минимум на одну позицию. 

В дальнейшем  ТАСКОМБАНК  планирует продолжить развивать региональную сеть, внедрять инновационные технологии и активно инвестировать в финансовый сектор. 

Напомним, что на открытии ежегодного банковского форума KRIEK (CIS BANKERS) Ukrainian Banking Forum Председатель Правления ТАСКОМБАНКА С. Тигипко заявил, что Группа ТАС планирует продолжать работу в секторе финансовых инвестиций и уже рассматривает варианты покупки еще одного финансового учреждения.  

Лицензия НБУ №84 от 25.10.2011 г.

 

Журнал Новое Время №38

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