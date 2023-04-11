Они выманивают деньги у украинцев. Нацкомиссия по фондовому рынку разоблачила 14 мошеннических «инвестиционных» сайтов — список
Мошенники выманивают деньги у украинцев под видом привлекательных инвестиционных проектов (Фото:pixabay.com)
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку добавила в «черный список» ненадежных инвестиционных проектов еще 14 кейсов.
Перечень был дополнен следующими сомнительными проектами:
— Life is good company — https://lifeisgood.company;
— Lig ltd — https://lig.ltd;
— Hermes-ltd — https://hermes-ltd.com;
— Uniteto — https://uniteto.live;
— Bestwaycoop — https://bestwaycoop.com;
— Raceoption — https://raceoption.com/;
— QUOTEX — https://qxbroker.com/ru/;
— INTRADE BAR — https://intrade.bar/;
— LiteFinance — https://www.litefinance.org/ru/;
— FXopen — https://fxopen.com/ru/;
— ICMarkets — https://www.icmarkets.com/global/ru/;
— DERIV — https://deriv.be/ru/;
— Deriv A FINANCE COMPANY — https://derivinvestment.com/;
— Vantage — https://www.vantagemarkets.com/ru-ru/.
Полный перечень сомнительных проектов приведен на официальном сайте Комиссии по этой ссылке. В настоящее время он содержит 170 наименований.
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«В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе потенциальные инвесторы, руководствуясь 10 признаками сомнительности инвестиционного проекта, могут самостоятельно проанализировать его на предмет фиктивности», — добавили в НКЦБФР.
Комиссия просит сообщать ей о потенциально фиктивных действиях на финансовом рынке по адресу: info@nssmc.gov.ua .