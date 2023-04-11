Они выманивают деньги у украинцев. Нацкомиссия по фондовому рынку разоблачила 14 мошеннических «инвестиционных» сайтов — список 11 апреля, 16:34 Мошенники выманивают деньги у украинцев под видом привлекательных инвестиционных проектов (Фото:pixabay.com)

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку добавила в «черный список» ненадежных инвестиционных проектов еще 14 кейсов.

Перечень был дополнен следующими сомнительными проектами:

— Life is good company — https://lifeisgood.company;

— Lig ltd — https://lig.ltd;

— Hermes-ltd — https://hermes-ltd.com;

— Uniteto — https://uniteto.live;

— Bestwaycoop — https://bestwaycoop.com;

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— Raceoption — https://raceoption.com/;

— QUOTEX — https://qxbroker.com/ru/;

— INTRADE BAR — https://intrade.bar/;

— LiteFinance — https://www.litefinance.org/ru/;

— FXopen — https://fxopen.com/ru/;

— ICMarkets — https://www.icmarkets.com/global/ru/;

— DERIV — https://deriv.be/ru/;

— Deriv A FINANCE COMPANY — https://derivinvestment.com/;

— Vantage — https://www.vantagemarkets.com/ru-ru/.

Полный перечень сомнительных проектов приведен на официальном сайте Комиссии по этой ссылке. В настоящее время он содержит 170 наименований.

«В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе потенциальные инвесторы, руководствуясь 10 признаками сомнительности инвестиционного проекта, могут самостоятельно проанализировать его на предмет фиктивности», — добавили в НКЦБФР.

Комиссия просит сообщать ей о потенциально фиктивных действиях на финансовом рынке по адресу: info@nssmc.gov.ua .