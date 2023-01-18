Кто еще, кроме Райффайзен. Какие европейские банки до сих пор не могут сделать выбор между доходами в РФ и репутацией 18 января, 11:01 Сюжет Эксклюзив NV Группа Райффайзен зарабатывает в России в три с половиной раза больше чем в Украине (Фото:REUTERS/Leonhard Foeger)

Пять крупных европейских банковских групп, имеющих банки в Украине, все еще работают в стране-агрессоре России. Российский Райффайзен был замечен в выдаче льготных кредитов для военных так называемых «ДНР» и «ЛНР».

Глубокое беспокойство против позиции НБУ и украинского Райфа

На одиннадцатом месяце геноцидной войны РФ против Украины несколько европейских банковских групп продолжают рассказывать о том, что процесс выхода с российского рынка — дело нелегкое, длительное и нуждающееся в «тщательном изучении». Понятно, что в Украине такие объяснения вызывают раздражение. Дело дошло не только до хейта в соцсетях. Есть достаточно жесткая реакция властей, а именно НБУ. Наиболее неприятным следствием для отечественной экономики является угроза оттока клиентов не из российских, а из украинских банков, принадлежащих тем же европейским финансовым группам.

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NV Бизнес попытался разобраться в происходящем. Как оказалось, выход с российского рынка возможен — в первую очередь это смогли сделать те банки, которые не сомневались в начале войны и действовали быстро. Все остальные пока ищут оправдания, по крайней мере, в публичной плоскости.

В австрийской группе Райффайзен Банк Интернациональ (РБИ), владеющей банками в Украине и России, заявили, что группа «строго соблюдает все требования действующего законодательства Австрии и ЕС, признающие территориальную, политическую и экономическую целостность Украины».

«Вопреки информации, указанной в социальных сетях, можем заверить вас, что РБИ ни самостоятельно, ни через свои дочерние компании не ведет никакой хозяйственной деятельности на территориях Донецкой и Луганской областей, а также полуострова Крым.

РБИ имеет дочерний банк в Российской Федерации, который является отдельным юридическим лицом и должен осуществлять деятельность в соответствии с действующим российским законодательством, включающим льготные условия.

РБИ рассматривает все стратегические возможности относительно будущего Райффайзенбанка России, в том числе тщательный спланированный выход банка. Однако, учитывая сложность ситуации и, в том числе, ограничительные меры, установленные Российской Федерацией, этот процесс продолжается", — указывается в заявлении австрийской группы.

В РБИ отметили, что с начала войны Райффайзенбанк Россия существенно сократил кредитование: кредитный портфель уменьшен примерно на 25%.

«Война в Украине имеет сокрушительные последствия для народа и экономики страны. С первых дней войны группа РБИ оказывает значительную гуманитарную помощь Украине, которая не ограничивается только прямым финансированием более чем на 20 миллионов евро, а включает всестороннюю поддержку людям в Украине и украинским беженцам за рубежом. РБИ продолжает поддерживать своих клиентов и сотрудников, а также финансовую стабильность страны», — заявили там.

Такова реакция РБИ, на заявление НБУ опубликованное 10 января, где регулятор указал, что считает усиление санкций и внешнего давления на экономику страны-агрессора одним из приоритетов своей международной деятельности. «Санкции, введенные против российской федерации и ее союзницы — республики беларусь странами —участницами санкционной коалиции, благодаря активной позиции Украины беспрецедентны. Однако, учитывая, что военные действия продолжаются, мы продолжаем искать новые направления усиления санкционного давления на агрессора во взаимодействии с международными партнерами. НБУ неоднократно обращался и проводил встречи с международным финансовым сообществом, призывая банковский и страховой сектор прекратить бизнес-деятельность на территории рф и беларуси. Такие обращения были направлены в адрес Raiffeisen Bank International, Intesa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank, Credit Agricole», — указано в заявлении регулятора.

В НБУ отметили, что проводились встречи с руководством и акционерами указанных групп, в рамках которых в очередной раз регулятор получил заверение, что они «продолжают изучать все стратегические варианты будущего их бизнеса в России, включая варианты выхода из этого рынка».

Оценивая ситуацию на одиннадцатом месяце войны, Национальный банк констатирует отсутствие прогресса на пути принятия окончательных решений по выходу с российского рынка. Считаем это недопустимым. Последняя информация, появившаяся в публичном поле, о предоставлении банками, входящими в международные финансовые группы, льготных условий кредитования для участников так называемой «специальной военной операции» — очередное свидетельство того, что сделанные заявления отличаются от фактического состояния дел. Они остаются активными участниками банковского рынка рф, конкурируя за увеличение кредитных портфелей. В своих материалах банки открыто используют названия лнр и днр как отдельных субъектов, фактически толерируя дерзкое нарушение россией международного права", — подчеркивается в заявлении.

Соответствующее заявление НБУ появилось после того, как в сети распространилась информация о том, что российская дочка Райффазена в условиях кредитных каникул для российских мобилизованных на своем сайте отметила, что признает так называемые самопровозглашенные «ЛНР» и «ДНР» (оккупированные территории Донецкой и Луганской областей), предлагая льготные условия для «чмобиков»: «заемщик…, призванный на военную службу … при условии его участия в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики (далее — СВО)».

Фото: Сеть

В российской дочке РБИ на это ответили так: «Банк действует на основании действующего законодательства страны, в которой он расположен».

Фото: НВ

В пресс-офисе Райффайзен Банка Украина на запрос NV Бизнес ответили, что они являются отдельными юридическими лицами, действующими в соответствии с украинским законодательством и соблюдающими все установленные требования военного положения. «Банк прекратил отношения с клиентами и деньгами, имеющими российское и белорусское происхождение, и поддерживает санкции против страны-агрессора», — сказали там. В украинской дочке подчеркнули, 150 сотрудников банка сейчас в рядах ВСУ. «Банк по собственной инициативе продолжает выплачивать им заработную плату. На нужды защиты страны Райффайзен Банк Украина передал 77 бронированных автомобилей или более 50% своего бронированного транспорта, а также 80% бронежилетов. 14 благотворительным фондам и организациям помогают украинцы через Raiffeisen Online. 340 млн грн перечислили клиенты Райфа в помощь стране с начала войны. Более 200 млн грн перечислено самим банком на гуманитарную помощь украинцам», — отметили в украинском банке.

«Мы активно обсуждаем с материнской компанией все вопросы, касающиеся деятельности Райффайзен Банк Украина, в частности любых внешних обстоятельств, которые могут повлиять на работу банка. В то же время, Украинский Райффайзен Банк является своеобразным мостиком к коммуникации между НБУ и материнской компанией», — добавили в Райффайзен Банке Украина.

В то же время, еще до заявления НБУ 9 января, австрийские издания Der Standard и Kleine Zeitung сообщили, что Украина требует международных санкций для двух топ-менеджеров австрийской банковской группы Raiffeisenbank International, российская дочка которой не только официально признает так называемые Донецкую и Луганскую народные республики, но и предоставляет выгодные условия кредитования российским оккупантам в Украине, финансируя так войну россии против Украины.

В частности, глава правления австрийской группы РБИ Йоханн Штробль, также являющийся главой наблюдательного совета украинской дочки, и операционный директор группы Андреас Гшвентер попали в список «Война и санкции» — это люди, для которых Украина в лице Министерства иностранных дел Украины и Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) требует международных санкций. Их имена как руководителей наблюдательного совета российской дочки Райффайзенбанк есть на сайте www.sanctions.nazk.gov.ua (1 и 2). Основанием для санкций является то, что они возглавляют «компании, которые осуществляют деятельность в финансовой сфере и материально, финансово или любым другим способом поддерживают действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Санкции должен наложить СНБО.

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