Поддержали европейскую экономику. Расходы украинцев за рубежом выросли втрое, до $2 млрд в месяц — Пышный 12 декабря, 13:56 По данным ООН, количество украинских беженцев в Европе составляет более 4,75 млн человек (Фото:Kay Nietfeld /dpa via Reuters)

Расходы украинцев за рубежом в 2022 году достигли $2 млрд в месяц — втрое больше по сравнению с предыдущим годом.

Об этом, как сообщает Интерфакс-Украина, заявил глава НБУ Андрей Пышный, ссылаясь на исследование Нацбанком экономических последствий миграции украинцев в Европу из-за российской агрессии.

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«Украинские мигранты поддерживают экономику европейских стран — такое для многих неочевидное заключение мы сделали благодаря исследованию специалистов нашего аналитического подразделения», — отметил глава НБУ.

По его словам, в результате расходов и трудоустройства украинских граждан за рубежом европейская экономика получает положительный фискальный эффект и положительное влияние в долгосрочной перспективе.

Глава НБУ отметил, что расходы украинцев за границей обеспечиваются накопленными сбережениями в украинских банках, трудовыми доходами в Украине и странах своего пребывания, а также полученной социальной помощью.

Он уточнил, что расчеты специалистов НБУ на основе исследований МВФ и различных опросов свидетельствуют, что благодаря вкладу украинских мигрантов ВВП, например, в Эстонии, Польше и Чехии в 2026 году будет на 2,2−2,3% больше, чем в сценарии без миграции.

«С начала полномасштабной войны украинцы в Польше заплатили 10 млрд злотых (около $ 2,4 млрд) налогов, что существенно превышает объемы оказанной помощи», — привел еще одну цитату из исследования Пышный.

Согласно данным ООН со ссылкой на национальные правительства, количество беженцев из Украины, зарегистрированных для временной защиты или в аналогичных национальных схемах защиты в Европе, по состоянию на 22 ноября 2022 года достигло более 4,75 млн человек. За месяц с 25 октября рост составил 324,32 тыс., тогда как за предыдущие два месяца — соответственно 242,9 тыс. и 214,3 тыс., а только с конца мая — около 1,8 млн.

Больше всего беженцев со статусом временной защиты в Польше — 1,5 млн. Следом идут Германия и Чехия, где количество зарегистрировавшихся для временной защиты беженцев из Украины составило соответственно 1,02 млн и 462,41 тыс. В пятерке также Италия — 164,17 тыс. и Испания — 154,46 тыс.

Более 100 тыс. украинцев получили подобный статус в Великобритании — 146,2 тыс., Болгарии — 146,03 тыс., Франции и Словакии — соответственно 118,99 тыс. и 101,24 тыс.

При этом на середину 2021 года в мире было только 53,47 тыс. украинских беженцев, которые просили соответствующий статус, из которых в Европе — 36,49 тыс.

Украинскую диаспору в мире на середину 2020 года ООН оценивало в 6,1 млн, в том числе в Европе — 5 млн.