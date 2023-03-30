Еще и огрызаются на критику. Raiffeisen не спешит уходить с российского рынка, изучает два варианта сделок 30 марта, 16:18 Raiffeisen Bank не спешит уходить с российского рынка (Фото:Leonhard Foeger / Reuters)

Raiffeisen Bank International рассматривает возможность продажи или выделения своего бизнеса в России, но в то же время упрекает «высокомерных» критиков его операций в РФ в «черно-белом мышлении».

Как сообщает Reuters, председатель набсовета RBI Эрвин Хамеседер обвинил критиков банка в «черно-белом моральном мышлении» из «безрисковой зоны комфорта» и сказал, что большинство западных компаний не покинули Россию.

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«Это реальность», — сказал он на ежегодном общем собрании акционеров банка.

В то же время генеральный директор RBI Иоганн Штробль заявил на встрече, что банк будет заниматься возможной продажей или выделением своего российского бизнеса.

Он сказал, что банк продолжит сокращать деятельность в России, но сохранит там часть бизнеса, чтобы не потерять банковскую лицензию.

«RBI рассматривает возможные сделки, которые могут привести к продаже или выделению Райффайзенбанка Россия и его деконсолидации из группы… после консультаций с соответствующими органами», — сказал Штробль.

Ране Reuters со ссылкой на собственные источники сообщал, что Европейский центробанк настаивает на том, чтобы RBI закрыл свой бизнес в России.

Как сообщалось, 23 марта НАПК внесло банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны.

В украинском Райффайзен Банке заявили, что внесение Raiffeisen Bank International в список международных спонсоров войны не повлияет на работу украинской «дочки» банка.

Кроме того, санкционный орган США начал расследование Raiffeisen Bank International и его работы в России и на временно оккупированных территориях Донбасса.

Как сообщали австрийские СМИ, Raiffeisen Bank International планирует обменять свои активы в РФ на австрийские активы Сбербанка России.