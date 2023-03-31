Австрийские хитрецы. НБУ увидел позитив в заявлении Raiffeisen Bank о сворачивании бизнеса в РФ 31 марта, 16:15 Raiffeisen Bank до сих пор не принял решение об уходе с российского рынка (Фото:Leonhard Foeger / Reuters)

НБУ отметил положительные сигналы в заявлении группы Raiffeisen Bank International о продаже или выделении или деконсолидации дочернего банка в России.

«Отметим, что заявление не содержит четкого плана с конкретными шагами и сроками их реализации, однако может свидетельствовать о переходе от поиска „стратегических вариантов будущего“ к готовности банка к реальному сокращению деловой активности в России и реализации решений, которые приведут к продаже или выделению или деконсолидации Райффайзенбанка Россия из группы RBI», — заявили в Нацбанке.

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В НБУ также выразили надежду, что RBI Group как ответственный член международного финансового сообщества уже в ближайшее время приложит усилия для внедрения в жизнь указанных инициатив.

Украинский центробанк также подчеркнул, что Райффайзен Банк в Украине как системно важный банк, способствующий поддержанию финансовой стабильности в стране в разгар войны, пользуется поддержкой НБУ.

«Национальный банк продолжит внимательно следить за деятельностью банков, имеющих работающие дочерние структуры в России, и в дальнейшем будет поднимать вопрос о присутствии международных банков на российском рынке в коммуникации с санкционными регуляторами стран-партнеров», — заявили в НБУ.

Ранее Reuters со ссылкой на собственные источники сообщал, что Европейский центробанк настаивает на том, чтобы RBI закрыл свой бизнес в России.

Как сообщалось, 23 марта НАПК внесло банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны.

В украинском Райффайзен Банке заявили, что внесение Raiffeisen Bank International в список международных спонсоров войны не повлияет на работу украинской «дочки» банка.

Кроме того, санкционный орган США начал расследование Raiffeisen Bank International и его работы в России и на временно оккупированных территориях Донбасса.

Как сообщали австрийские СМИ, Raiffeisen Bank International планирует обменять свои активы в РФ на австрийские активы Сбербанка России.