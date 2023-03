«Остаются работать в московии». НАПК внесло Raiffeisen Bank в перечень спонсоров войны 23 марта, 17:05 Raiffeisen Bank остается работать на российском рынке (Фото:REUTERS/Leonhard Foeger)

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны.



"Вероятно, некоторые известные банки надеются, что если останутся работать в московии, то государство-террорист будет брать у них огромные кредиты для выплат репараций Украине. НАПК внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны за продолжение работы банка в России и официальное признание так называемых "ДНР" и "ЛНР" через свое представительство в РФ", - сообщили в НАПК.

В 2022 году банк передал в российский бюджет почти в пять раз большую сумму, чем в 2021 году. В НАПК сообщили, что банк заплатил в бюджет оккупантов 559 миллионов евро, что "равно стоимости около 95 ракет Калибр".

Национальный банк Украины констатирует отсутствие прогресса по выходу банка с российского рынка.

Все включенные в перечень международных спонсоров войны компании вносятся в базу данных World-Check, созданную London Stock Exchange Group, — базу данных лиц и организаций с повышенным риском, используемую во всем мире для выявления и управления финансовыми, регуляторными и репутационными рисками.

В список международных спонсоров войны НАПК уже включило компании Procter&Gamble, OpenWay Group, Danieli, TMS Tankers Ltd., Minerva Marine Inc., Thenamaris Ships Management, Delta Tankers Ltd., Dynacom Tankers Management Ltd. Mondi PLC, eKassir, Liberian International Ship & Corporate Registry, Bonduelle, Auchan Holding и Metro Cash&Carry.