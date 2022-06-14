По кредитам можно не платить. Рада зарегистрировала законопроект Гетманцева о долгах за уничтоженное оккупантами имущество 14 июня, 17:05 Цей матеріал також доступний українською Даниил Гетманцев (Фото:НВ)

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о списании или замораживании кредитов на жилье и авто для тех украинцев, чье имущество было уничтожено российскими оккупантами.

Об этом сообщил один из его соавторов Даниил Гетманцев, глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в Telegram.

«Вместе с коллегами зарегистрировали законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины о поддержке заемщиков, имущество которых было уничтожено или получило повреждения в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины», — сообщил Гетманцев.

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Он объяснил, что из-за полномасштабного вторжения РФ граждане Украины потеряли свое жилье и другое имущество, часть из которого была приобретена в кредит. При этом возникла ситуация, когда жилье или автомобиль разрушены, а долг остался.

Поэтому, как заявил Гетманцев, с целью поддержки заемщиков, имущество которых было уничтожено или получило повреждения в результате вооруженной агрессии РФ против Украины, 14 июля был внесен законопроект № 7441−1.

«Этим законопроектом предложен конкретный механизм облегчения положения заемщиков, потерявших кредитное недвижимое жилое имущество или автомобиль. В зависимости от местонахождения имущества и возможности официальной фиксации повреждений определяются действия как заемщиков, так и кредиторов, в результате которых кредит будет или „заморожен“ до получения предусмотренных законодательством компенсаций, или прощен (в случае, когда разрушено единственное жилье заемщика или его единственный автомобиль)», — написал Гетманцев.

Ранее Гетманцев анонсировал, что Верховная Рада готовит две законодательные инициативы, которые освободят военнослужащих от просроченных долгов по кредитам и всех украинцев от долгов за имущество, уничтоженное в результате военных действий.

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