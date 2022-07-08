Рада поддержала законопроект, который защитит участников боевых действий от коллекторов 8 июля, 16:19 Украинские военнослужащие (Фото:Минобороны Украины / Facebook)

В пятницу, 8 июня, Верховная Рада поддержала законопроект, который временно запрещает банкам, небанковским учреждениям и коллекторам взимать с военных просроченные долги.

Об этом сообщила глава партии Слуга Народа Елена Шуляк в Telegram.

Речь идет о законопроекте № 7414. Согласно документу, это касается военнослужащих ВСУ и других образованных воинских формирований и правоохранительных органов специального назначения, Государственной специальной службы транспорта, Госслужбы специальной связи, проходящих военную службу на территории Украины, а также украинцев, выполняющих воинскую обязанность за пределами Украины.

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Кроме того, предложенные изменения касаются военнослужащих, получивших инвалидность по причине заболевания, связанного с прохождением военной службы и членов их семей; военнообязанных и резервистов, призванных на учебное и специальное собрание; членов добровольческих формирований территориальных общин во время участия в подготовке формирований и выполнения задач территориальной обороны Украины.

26 мая НБУ предложил на период действия военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения запретить кредиторам и коллекторам осуществлять меры по урегулированию просроченной задолженности по отношению к потребителям-военнослужащим.

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