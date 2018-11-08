Рада ратифицировала соглашение с ЕС о получении 1 млрд евро макрофинансовой помощи

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Пакет макрофинансовой помощи будет разделен на два транша - каждый по 500 млн евро

Пакет макрофинансовой помощи будет разделен на два транша - каждый по 500 млн евро

В четверг, 8 ноября, Верховная Рада ратифицировала меморандум о взаимопонимании и кредитное соглашение между Украиной и Евросоюзом, которое предусматривает предоставление Киеву макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Соответствующее решение было поддержано 242 народными депутатами. Транш будет разделен на две части, каждый по 500 млн евро.

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Ожидается, что первый транш поступит в Украину осенью этого года после завершения сторонами внутренних процедур, необходимых для вступления в силу подписанных документов и выполнения Украиной условий предоставления первого транша.

Второй транш должен поступить весной 2019 года по результатам оценки выполнения Украиной мероприятий по реформированию соответствующих секторов реализации государственной политики.

Напомним, что среди условий европейская сторона выдвигает надлежащее управление и борьбу с коррупцией, эффективное управление государственными финансами, приватизация и реформа управления государственными предприятиями, корпоративное управление в государственных банках и банковский надзор, реформа энергетического сектора, системы охраны здоровья и социальной защиты.

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