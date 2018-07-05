Рада приняла реформу набсоветов государственных банков

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Рада приняла закон о реформировании набсоветов государственных банков
Фото: пресс-служба НБУ

Рада приняла закон о реформировании набсоветов государственных банков

Верховная Рада Украины приняла закон о реформировании наблюдательных советов государственных банков.

За принятие соответствующего законопроекта №8331-д проголосовали 263 народных депутатов.

Закон предусматривает, что набсовет госбанка должен состоять из девяти членов, из которых шесть должны быть независимыми, три – представителями государства пропорционально от президента, Кабинета министров и Верховной Рады. Набсовет также определяет критерии, которым должны соответствовать независимые члены и представители государства в набсовете госбанка.

Для определения претендентов на должности членов набсовета госбанка Кабинет министров создает конкурсную комиссию, в состав которой входят три представителя от президента Украины, три представителя от правительства, один представитель парламента.

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