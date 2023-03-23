Совпадение? Работников Банка России начнут обучать китайскому языку 23 марта, 13:14 Си и Путин на государственном приеме в Кремле, 21 марта 2023 (Фото:Sputnik/Pavel Byrkin/Kremlin via Reuters)

Центробанк РФ начнет обучать сотрудников китайскому языку.

Банк России разместил на площадке Сбербанк АСТ запрос предложений на оказание образовательных услуг по изучению китайского языка «в сфере профессиональных коммуникаций», пишет Коммерсантъ.

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Связано ли размещение заявки с визитом председателя КНР Си Цзиньпина в РФ, не сообщается.

Как сказано в проектной документации, ежегодно будут обучаться около четырех групп слушателей численностью четыре-восемь человек (общее число сотрудников ЦБ РФ на начало 2022 года составляло более 45 тыс. человек).

Сотрудникам ЦБ предстоит пройти 288 академических часов программы, более 70% которой придется на практические занятия. Изучать зарубежный опыт будут для его «использования в бизнес-процессах и осуществления профессиональной коммуникации в сфере международного сотрудничества».

По оценкам российской компании HeadHunter, за год спрос на сотрудников со знанием китайского языка в финансовом секторе вырос на 113%. В февральском исследовании Superjob отмечено, что количество вакансий, где требуется знание китайского языка, за год стало увеличилось вдвое.

По состоянию на начало 2022 года в юани было переведено 17% золотовалютных резервов ЦБ.

Как известно, 20−22 марта проходил визит главы КНР Си Цзиньпина в Москву.