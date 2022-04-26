Майские выходные отменили. Как будут работать в этот период банки — разъяснение НБУ 26 апреля, 16:10 Цей матеріал також доступний українською Нацбанк объяснил, как банковская система Украины будет работать на майские праздники (Фото:НБУ / Flickr)

Праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде, в период действия военного положения отменены. Выходной день не переносится на следующий после праздничного, если он приходится на субботу или воскресенье.

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Об этом сообщает НБУ, отмечая, что соответствующие нормы содержит закон об организации трудовых отношений в условиях военного положения.

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Как объяснил регулятор:

— праздничный день 1 мая (День труда), приходящийся на воскресенье, не переносится. Соответственно, понедельник 2 мая 2022 года является рабочим днем, в частности для банковской системы. Межбанковские переводы через систему СЭП будут осуществляться с 30 апреля по 2 мая 2022 включительно датой банковского дня 2 мая 2022;

— праздничный день 9 мая (День победы над нацизмом во Второй мировой войне), приходящийся на понедельник, является обычным рабочим днем, в частности, для банковской системы. Межбанковские переводы через систему СЭП будут осуществляться с 7 по 9 мая 2022 года включительно с датой банковского дня 9 мая 2022 года.

«Несмотря на войну, СЭП работает в обычном режиме и без перебоев, как и в мирное время. Все банки Украины подключены к системе и могут осуществлять платежи клиентов почти круглосуточно и без выходных, учитывая собственные потребности и потребности своих клиентов», — добавили в НБУ.

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