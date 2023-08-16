Российских олигархов заставят сдать валюту. Взбешенный падением рубля Путин созывает экстренное совещание, готовит жесткие меры — FT 16 августа, 17:28 Путин заставит российских олигархов продать валюту, чтобы спасти курс рубля (Фото:Sputnik/Alexander Kazakov/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин проведет экстренное совещание, посвященное ужесточению валютного контроля в РФ, после резкого падения курса рубля.

Как пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники, его необходимость вызвана тем, что повышение учетной ставки российским Центробанком с 8,5% до 12% не смогло остановить падение рубля.

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По словам источников, Путин выслушает предложения министерства финансов РФ потребовать от экспортеров конвертировать часть своей валютной выручки, большая часть которой в настоящее время находится за границей, в рубли.

«Предложения министерства финансов, с которыми ознакомилась FT, требуют от экспортеров продавать до 80% своей выручки в иностранной валюте в течение 90 дней после поставки и запрещают компаниям, которые отказываются подчиняться, получать государственные субсидии», — пишет издание.

Другие предлагаемые меры включают:

— запрет на выплату дивидендов и предоставление кредитов за рубежом, даже в странах, которые Россия считает «дружественными»;

— отмену импортных субсидий;

— ограничение валютных свопов;

— сокращение количества иностранной валюты, которую экспортерам разрешено вывозить из России.

Как сообщает FT, единственным сторонников таких жестких мер стал министр финансов РФ Антон Силуанов.

В то же время валютный контроль является «деликатной темой» для главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, которая ранее говорила в узком кругу, что уйдет в отставку, если такие меры будут реализованы, но осталась на своем посту после вторжения в Украину.

Как сообщалось, 14 августа курс доллара в РФ превысил отметку в 100 рублей. Российская валюта упала на 9% с начала августа и на 40% - с начала года. Таким образом рубль вошел в тройку самых слабых валют мира.