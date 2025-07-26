Пригласите бизнес — получите бонус
Знаете компанию, которая еще не с ПроКредит Банком? Рекомендуйте открыть счет с выгодой для вас.
Компания открывает счет и осуществляет один исходящий платеж.
Вы получаете 2000 грн на свой счет в ПроКредит Банке.
Для вас — денежное вознаграждение.
Для компании — надежный банк с прозрачными условиями.
Акционное предложение действует до 31.08.2025.
Ознакомиться с условиями: https://procreditbank.com.ua/refer-a-business-earn-a-reward
Другие условия услуги на сайте www.procreditbank.com.ua.
