Пригласите бизнес — получите бонус

26 июля, 11:19
Новости компаний
Поделиться:
ПроКредит Банк

ПроКредит Банк

Знаете компанию, которая еще не с ПроКредит Банком? Рекомендуйте открыть счет с выгодой для вас.

Компания открывает счет и осуществляет один исходящий платеж.
Вы получаете 2000 грн на свой счет в ПроКредит Банке.

Для вас — денежное вознаграждение.
Для компании — надежный банк с прозрачными условиями.

Акционное предложение действует до 31.08.2025.
Ознакомиться с условиями: https://procreditbank.com.ua/refer-a-business-earn-a-reward

Другие условия услуги на сайте www.procreditbank.com.ua.

Лицензия НБУ № 195 от 13.10.2011. Внесено в Государственный реестр банков 28.12.2000 под номером 276. Адрес рекламодателя: 03115, г. Киев, Берестейский просп., 107-А.

Теги:   ПроКредит Банк Финансы Вознаграждение Акция

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости