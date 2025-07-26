Знаете компанию, которая еще не с ПроКредит Банком? Рекомендуйте открыть счет с выгодой для вас.

Компания открывает счет и осуществляет один исходящий платеж.

Вы получаете 2000 грн на свой счет в ПроКредит Банке.



Для вас — денежное вознаграждение.

Для компании — надежный банк с прозрачными условиями.



Акционное предложение действует до 31.08.2025.

Ознакомиться с условиями: https://procreditbank.com.ua/refer-a-business-earn-a-reward



Другие условия услуги на сайте www.procreditbank.com.ua.