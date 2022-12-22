«Мы прогнозируем экономический рост». Предправления Райффайзен Банк Александр Писарук о бизнесе и экономике в 2023 году — два сценария 22 декабря, 10:39 Эксклюзив НВ Александр Писарук (Фото:Наталья Кравчук/НВ)

Глава правления Райффайзен Банк Александр Писарук рассказал НВ Бизнес о позитивном и негативном вариантах развития событий в экономике Украины в 2023 году.

НВ Бизнес опрашивает топ-менеджеров и владельцев бизнеса о том, к каким сценариям готовятся их компании и банки в 2023 году. Что будет влиять на курс и инфляцию и чем украинская экономика может удивить даже во время войны — прогноз главы правления Райффайзен Банк Александра Писарука.



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