«Мы прогнозируем экономический рост». Предправления Райффайзен Банк Александр Писарук о бизнесе и экономике в 2023 году — два сценария

22 декабря, 10:39
Эксклюзив НВ
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Александр Писарук (Фото:Наталья Кравчук/НВ)

Александр Писарук (Фото:Наталья Кравчук/НВ)

Автор: Петр Шевченко

Глава правления Райффайзен Банк Александр Писарук рассказал НВ Бизнес о позитивном и негативном вариантах развития событий в экономике Украины в 2023 году.

НВ Бизнес опрашивает топ-менеджеров и владельцев бизнеса о том, к каким сценариям готовятся их компании и банки в 2023 году. Что будет влиять на курс и инфляцию и чем украинская экономика может удивить даже во время войны — прогноз главы правления Райффайзен Банк Александра Писарука.

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Какой оптимистичный сценарий развития ситуации в стране и развития бизнеса вы закладываете в бизнес-план на следующий год?

Теги:   Инфляция Экономика ВВП Райффайзен Банк Аваль Александр Писарук Война России против Украины

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