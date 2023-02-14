Глубокая средизимье. В 2022 году пузырь криптовалюты лопнул. Что принесет 2023 год? — The Economist 14 февраля, 18:48 Эксклюзив NV Криптозима вымывает из отрасли тех, кого привлек ажиотаж роста, и оставляет только преданное ядро — разработчиков программ и технологий блокчейна (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Элис Фулвуд, корреспондентка новостей Уолл-стрит The Economist, прогнозирует, что произойдет с рынками криптовалют в 2023 году.

Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу НВ Світ попереду 2023 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.

Що відбуватиметься зі сферою криптоактивів після обвалу? «HODL & BUIDL [Нізащо не продавайте і розвивайте інфраструктуру]», — радить Скотт Шпайгель, один з організаторів BitBasel, щорічної події у сфері криптомистецтва, що проводиться в Маямі. HODL — це поширений серед торговців криптоактивами термін, який заохочує користувачів «тримати міцно як власне життя» (hold on for dear life) [свої активи] під час спаду. Тим часом криптоспільнота подібним чином переробила слово build (англ. розбудовувати, розвивати), щоб уживати їх разом. Коротше кажучи: зберігайте віру.

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Уже давно існує ідея про те, що «криптозима» (термін, часто вживаний на позначення спаду в цінах на криптоактиви) є часом проявити відданість і рішучість. Кожний спад вимиває із галузі тих, кого привабив ажіотаж зростання, і залишає лише віддане ядро — розробників програм і технологій блокчейну. Другу найдорожчу на сьогодні блокчейн-платформу Ethereum було запущено під час першої криптозими, що настала після піку цін у 2014 році. Наступна зима, 2017 року, теж дала поштовх винайденню багатьох програм децентралізованих фінансів.