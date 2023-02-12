Продолжит ли дешеветь наличный доллар на следующей неделе — валютный прогноз 12 февраля, 07:50 Эксклюзив NV Наличный доллар снова несколько подешевел за последнюю неделю (Фото:CC / Pictures of Money via Flickr)

Эксперты прогнозируют сдержанное укрепление гривни

Средний курс продажи доллара в пунктах обмена валюты еще немного снизился: 39,99 гривны/$ вечером в пятницу, 10 февраля, по данным ресурса finance.ua. Неделю назад — 40,2 гривны/$.

Видео дня

Пока из-за определенного дефицита наличной национальной валюты мы видим укрепление гривны, говорит Антон Куренной, дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка. «Возможно, успеем „прикоснуться“ к уровням 39,50−39,70 гривны/$, но, скорее всего, вернемся к 40,00−40,50 гривны/$», — считает эксперт.

Он отмечает, что панических настроений на рынке сейчас нет, но не исключает, что вероятные негативные новости смогут еще повлиять на ослабление национальной валюты на наличном рынке.

Сейчас же наличный курс постепенно снижается на фоне погашения депозитов, под которые физлица покупали валюту три месяца назад, считает Юрий Крохмаль, руководитель службы продаж казначейских продуктов АО Банк Авангард. Также, по его мнению, этому способствуют положительные новости о росте валютных резервов НБУ и наращивании международной поддержки Украины.

По информации НБУ, по состоянию на 1 февраля международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $29,9 млрд. В частности, в январе они выросли на 5% благодаря поступлениям от международных партнеров, которые составили более $4,3 млрд. говорится в сообщении регулятора.

«В таких обстоятельствах можно ожидать продолжения сдержанного укрепления гривны», — рассуждает Крохмаль. При этом он предостерегает, что недавнее усиление требований к резервированию со стороны НБУ делает пассивы в валюте существенно более дорогими для коммерческих банков. «Из-за этого условия по валютным счетам и вкладам для клиентов, вероятно, будут ухудшаться».