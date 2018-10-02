Приватбанк запустил свою платежную систему в Чехии, Польше, Италии и Франции

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Платежная система PrivatMoney стала доступней для украинцев в Европе

Платежная система PrivatMoney стала доступней для украинцев в Европе

Приватбанк подписал договор с чешской компанией Payment Planet о сотрудничестве в сфере международных денежных переводов. В связи с этим, система денежных переводов PrivatMoney расширяет свое присутствие на территории Чешской Республики, Польши, Италии и Франции

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Отправить перевод PrivatMoney в Украину можно в евро из любой точки, подключенной к сети Payment Planet.

В Украине переводы PrivatMoney доступны для выплаты в более чем 2,1 тыс. отделениях и почти в 20 тыс. банкоматах и терминалах самообслуживания Приватбанка. Перевод становится доступным через 5 минут после его отправки.

Чтобы получить перевод PrivatMoney в отделении Приватбанка, получатель должен предъявить паспорт, назвать операционисту контрольный номер перевода, сумму и валюту перевода, имя отправителя и страну отправки. Контрольный номер перевода получателю сообщает отправитель перевода.

18 декабря 2016 года Кабинет министров принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.

Согласно этому решению, государство в лице Министерства финансов стало владельцем 100% акций, а Приватбанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

3 июля 2017 года Министерство финансов Украины решило докапитализировать Приватбанк еще на 38,6 млрд грн. Первый транш в 22,5 млрд грн был предоставлен банку в июле 2017 года, второй на 16 млрд грн - в декабре.

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