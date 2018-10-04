Приватбанк запустил новый вид кредитов

Крупнейший банк Украины – государственный Приватбанк запустил новую услугу кредитования физических лиц под залог госбумаг – портфеля облигаций государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщили в банке, передают Українські Новини.

Получить деньги под залог ОВГЗ можно на срок от 1 месяца до 1 года, но менее срока погашения государством ОВГЗ на 60 дней.

Минимальная сумма кредитования составляет 50 тыс. грн, максимальная – 75% от справедливой (рыночной) стоимости портфеля госбумаг, размещенных на счетах Депозитарного учреждения Приватбанка.

Ставка по кредитам под залог ОВГЗ в Приватбанке составит 18% годовых.

Напомним, Приватбанк заявил о планах к концу года запустить в Украине новый онлайн-сервис продажи частным лицам облигаций внутреннего госзайма.

Позже стало известно, что еще несколько украинских банков разрабатывают мобильные приложения для запуска покупки ОВГЗ физлицами.