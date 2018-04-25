Приватбанк запустил новый сервис для безналичной оплаты

POS-терминалы больше не понадобятся для безналичной оплаты

Государственный Приватбанк запустил новый сервис – PrivatPayBot.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

PrivatPayBot дает возможность предпринимателям и малому бизнесу принимать оплату товаров и услуг в безналичной форме без POS-терминалов – с помощью мессенджера Telegram. Бот создает оригинальный QR-код под оплату конкретной покупки.

Чтобы пользоваться виртуальным терминалом, нужно подключить бота в мессенджере и свою пластиковую карту или счет в банке.

"Это отличное и доступное решение для любого предпринимателя, уличных торговцев и всех, кто по тем или иным причинам пока не готов пользоваться стандартным POS-терминалом", – отметил руководитель розничного бизнеса Приватбанка Алексей Шабан.

При оплате с помощью PrivatPayBot продавцу нужно указать сумму оплаты, после чего бот автоматически создает и выводит на экран смартфона QR-код, который покупатель сканирует своим Privat24. Оплата товара через мобильный проходит мгновенно, а результат оплаты приходит продавцу в PrivatPayBot.

18 декабря 2016 года Кабинет министров принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.

Согласно данному решению, государство в лице Министерства финансов стало владельцем 100% акций, а Приватбанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

3 июля 2017 года Министерство финансов Украины решило докапитализировать Приватбанк еще на 38,6 млрд грн. Первый транш в 22,5 млрд грн был предоставлен банку в июле 2017 года, второй на 16 млрд грн – в декабре.