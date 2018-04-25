Приватбанк запустил новую услугу для возврата налогов

Государственный Приватбанк запустил новый сервис возврата НДС – tax free с покупок в Европе через мобильное приложение TaxFree4U.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Отмечается, что сервис позволит получать средства на карту Приватбанка в кратчайшие сроки. Клиенты банка могут получать возврат НДС с покупок, совершенных на территории Испании, Италии, Франции, Германии и Великобритании. Это могут быть как крупные торговые центры, так и частные магазины.

Для возврата tax free нужно загрузить мобильное приложение на смартфон из App Store или Google Play, добавить информацию о поездке и загрузить чеки на купленные товары. Когда приложение автоматически сформирует декларацию возврата НДС, ее нужно распечатать и предъявить таможенному офицеру в аэропорту вылета. Декларацию с печатью таможни и оригиналы чеков можно оставить у партнеров TaxFree4U в аэропортах Европы или отправить их в украинский офис компании. Возврат средств НДС будет зачислен в течение 7 дней на карту Приватбанка без дополнительных комиссий.

"Большинство украинцев, путешествующих за границу, как правило, не возвращают tax free с покупок. Наше партнерство с TaxFree4U благодаря использованию самых современных технологий сделает возврат НДС простым и комфортным", – отметил руководитель розничного бизнеса Приватбанка Алексей Шабан.

Ранее сообщалось, что Приватбанк запустил новый сервис – PrivatPayBot, который дает возможность предпринимателям и малому бизнесу принимать оплату товаров и услуг в безналичной форме без POS-терминалов – с помощью мессенджера Telegram.

18 декабря 2016 года Кабинет министров принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.

Согласно данному решению, государство в лице Министерства финансов стало владельцем 100% акций, а Приватбанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

3 июля 2017 года Министерство финансов Украины решило докапитализировать Приватбанк еще на 38,6 млрд грн. Первый транш в 22,5 млрд грн был предоставлен банку в июле 2017 года, второй на 16 млрд грн – в декабре.