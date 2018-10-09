Приватбанк запустил денежные онлайн-переводы в Украину из Польши без комиссии

Для перевода нужно воспользоваться онлайн-сервисом Alior Bank

Приватбанк совместно с Alior Bank запустили услугу, которая позволяет отправлять в Украину SWIFT-переводы с помощью смартфона или через банк без комиссии.

Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.

Для перевода нужно воспользоваться онлайн-сервисом Alior Bank, приобрести валюту в долларах чи евро в валютном обменнике (обменять доллары или польские злоты по курсу банка) и отправить SWIFT-перевод в Приватбанк.

Срок перевода в Украину составляет не более одного рабочего дня. Далее Приватбанк зачисляет денежные средства на карточки или счета получателей в режиме онлайн. За получение такого перевода отсутствуют дополнительные комиссии.

Напомним, в начале октября, Приватбанк подписал договор с чешской компанией Payment Planet о сотрудничестве в сфере международных денежных переводов.