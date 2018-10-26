Приватбанк возобновил выдачу "теплых кредитов"

Приватбанк возобновил прием заявок на "теплые кредиты" для объединений совладельцев многоквартирного дома (ОСМД).

Об этом сообщили в пресс-службе финучреждения.

На внеочередном заседании Кабинета министров от 19 октября было принято решение о выделении средств на "теплые" кредиты для ОСМД.

Приватбанк получил 46,2 млн грн, что составляет почти половину целевых средств, выделенных государством.

В банке отмечают, что сейчас идет этап подготовки подписания дополнительного соглашения с Госагентством энергоэффективности.

К моменту подписания соглашения банк принимает заявки на кредитование от ОСМД и ЖСК. Документы, подтверждающие расходы ОСМД, клиентам необходимо предоставить в банк до 30 ноября.

Отметим, что ранее правительство приняло решение о дополнительном выделении 100 млн грн в 2018 году на программу "теплые кредиты".

Напомним, что Кабмин в апреле запустил финансирования "теплых кредитов" на 2018 год в государственных Ощадбанка, Укргазбанка и ПриватБанка. Возмещение за покупку негазовых котлов составило 20% (для субсидиантив - 35%), за утепление индивидуального жилья - 35%, за утепление многоэтажных домов ОСМД - 40-70%. Частные домохозяйства и ОСМД также могли получить дополнительные компенсации от местных властей.

Уже 30 августа банки приостановили выдачу "теплых кредитов" в связи с исчерпанием средств, предусмотренных этой государственной программе на 2018 год, сообщил глава Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению (Госэнергоэффективности) Сергей Савчук.

С начала 2018 года по "теплых кредитам" возмещено 270 млн грн. За все время действия программы ее участники получили 2,3 млрд грн компенсаций из госбюджета.