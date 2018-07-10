Приватбанк восстановил работу банкоматов после сбоя

Все банкоматы Приватбанка снова работают

Крупнейший украинский банк - национализированный Приватбанк - стабилизировал работу всех сервисов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы финучреждения.

"Специалисты Приватбанка в кратчайшие сроки - в течение часа в полном объеме восстановили стабильную работу сервисов эквайринга и работу сети банкоматов банка", - отмечается в сообщении.

Как сообщила пресс-служба банка, все операции с пластиковыми карточками проводятся в штатном режиме, платежи клиентов выполняются согласно графику.

Накануне вечером 9 июля Приватбанк сообщил о глобальном сбое в системе из-за аварии. В частности не работали банкоматы, терминалы самообслуживания, не осуществлялись платежи в POS-терминалах и в приложениях Приват24 и Liqpay.