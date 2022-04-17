Наша песня хороша, начинай сначала. ПриватБанк отключит онлайн-сервисы в ночь на 18 апреля — уже третий раз с начала войны 17 апреля, 15:00 Цей матеріал також доступний українською ПриватБанк предупредил о новых регламентных работах в ночь на 18 апреля. (Фото:privatbank.ua)

ПриватБанк с 23:00 17 апреля до 8:00 18 апреля проводит очередной этап плановых регламентных работ в Приват24, необходимых для безопасной и качественной работы сервисов.

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Как сообщили в банке, при проведении работ приложения и web-версия Приват24 будут недоступны. В течение дня, 18 апреля, возможны временные перебои Приват24 в процессе стабилизации работы сервисов.

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В банке предлагают по необходимости:

— отправить перевод с карты на карту по этой ссылке;

— пополнить мобильный — по этой ссылке.

Для оплаты коммунальных услуг в ПриватБанке советуют обращаться по телефону горячей линии 3700.

«Банкоматы и платежные терминалы работают по-прежнему: свободно снимайте средства и рассчитывайтесь в торговых сетях», — добавили в банке.

Как сообщалось, ПриватБанк уже не в первый раз проводит регламентные работы с сервисом Приват24. В последний раз они проводились 10−11 апреля, перед этим — 20−21 марта. Каждый раз работы продолжались дольше, чем были запланированы.

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