Приватбанк собрался "простить" заемщикам-физлицам 80% кредитов – СМИ

Заемщикам, которые не согласятся на реструктуризацию, "простят" задолженность

Государственный Приватбанк планирует масштабную реструктуризацию кредитов, выданных физическим лицам, а также малому и среднему бизнесу.

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на озвученную банком информацию.

Под реструктуризацию, которая по информации Приватбанка, должна начаться в конце ноября и продлится ориентировочно 6-8 месяцев, попадут розничные кредиты и ссуды малому и среднему бизнесу, выданные до 19.12.2016 года (за исключением кредитов, выданных в зоне проведения ООС, Крыму, кредитов военнослужащим, кредитов умершим, нерезидентам и связанным с банком лицам).

Речь идет о реструктуризации 294 тысяч кредитных соглашений, касающихся займов от 5 до 300 тыс. грн.

Общий объем - 48,5 млрд грн, из которых балансовая задолженность - 12,3 млрд грн, а небалансовая (пеня, штрафы и комиссии) - 36,2 млрд грн.

Заемщикам будут предложены 47 разных типов реструктуризации. Условия будут зависеть от объемов и типа займа. Аванс составит минимум 15% от суммы реструктуризации, ставка годовых - 13-16% в гривне и 0,01% в долларах США и евро. В результате реструктуризации все кредиты в иностранной валюте будут переведены в национальную валюту. В большинстве случаев заемщикам предложат только вернуть тело займа и большую часть процентов начисленных штрафов, комиссий и пени.

В целом Приватбанк не рассчитывает, что сможет вернуть весь объем задолженности. По примерным подсчетам, банк планирует вернуть около 3,5 млрд грн. Сумма прощенной задолженности должна составить около 5,7 млрд грн.

Остальные средства, то есть львиная доля, будут списаны за счет сформированных резервов банка.

Окончательное решение о таком списании должен принимать Минфин, как акционер Приватбанка. И принимать его только после завершения процесса реструктуризации.

Согласно данным НБУ, на 1 июля 2018 года Приватбанк по размеру чистых активов занимал 1-е место (265,936 млрд грн) среди 83 действующих в стране банков.

18 декабря 2016 года Кабинет министров принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.

Согласно этому решению, государство в лице Министерства финансов стало владельцем 100% акций, а Приватбанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

3 июля 2017 года Министерство финансов Украины решило докапитализировать Приватбанк еще на 38,6 млрд грн. Первый транш в 22,5 млрд грн был предоставлен банку в июле 2017 года, второй на 16 млрд грн - в декабре.