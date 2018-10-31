Приватбанк сменил убыток на многомиллиардную прибыль

По итогам трех кварталов 2018 года государственный Приватбанк получил 5,1 млрд грн прибыли, тогда как за аналогичный период прошлого года убыток составил 1,6 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные отчетности банка, опубликованной в системе раскрытия информации НКЦБФР, пишет Finbalance.

Согласно оборотно-сальдовому балансу Приватбанка, за январь-август он декларировал прибыль 9,7 млрд грн.

Таким образом, с учетом данных квартальной отчетности, в сентябре убыток банка составил 4,6 млрд грн.

Отметим, что ранее глава правления финучреждения Петр Крумханзл в интервью Экономической правде заявлял, что прибыль Приватбанка за 9 месяцев составил 5,4 млрд грн.

Крумханзл отмечал, что в сентябре Приватбанк сформировал 100% резервов по задолженности десяти иностранных компаний-заемщиков, возникла еще до национализации.

18 декабря 2016 Кабинет Министров принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.

Согласно этому решению, государство в лице Министерства финансов стало владельцем 100% акций, а Приватбанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

3 июля 2017 Министерство финансов Украины решило докапитализировать Приватбанк еще на 38,6 млрд грн.