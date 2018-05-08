Приватбанк проиграл бывшей жене Боголюбова 500 млн грн

13 апреля Апелляционный суд Днепропетровской области оставил в силе решение суда первой инстанции о взыскании с Приватбанка 500 млн грн в пользу Елены Боголюбовой – бывшей жены экс-совладельца банка Геннадия Боголюбова.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка, передает FinClub.

Первую победу Боголюбова одержала еще 1 ноября 2017 года, когда Октябрьский районный суд Днепропетровска частично удовлетворил ее иск к Приватбанку: разорвал несколько депозитных договоров, заключенных истцом и ответчиком в 2014-2016 годах, и взыскал с банка в пользу Боголюбовой $15,7 млн, €1,8 млн и 30,4 млн грн (суммарно – около 500 млн грн).

Национальный банк намерен обжаловать решение в кассационном порядке.

18 декабря 2016 года Кабинет министров принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.

Согласно данному решению, государство в лице Министерства финансов стало владельцем 100% акций, а Приватбанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

3 июля 2017 года Министерство финансов Украины решило докапитализировать Приватбанк еще на 38,6 млрд грн. Первый транш в 22,5 млрд грн был предоставлен банку в июле 2017 года, второй на 16 млрд грн – в декабре.

В конце 2016 года НБУ конвертировал в капитал Приватбанка ценные бумаги на руках инвесторов на $595 млн по процедуре bail-in.

Средства Елены Боголюбовой, как связанного с акционерами лица, также были списаны со счетов в Приватбанке.