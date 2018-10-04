Приватбанк предупредил о сбоях в работе сервисов из-за аварии

Клиенты Приватбанка вечером в четверг, 4 октября, могут столкнуться с временными перебоями при работе с онлайн-сервисами и веб-сайтом банка. Причиной является проблема с передачей данных у крупнейших интернет-провайдеров в Украине из-за аварии линий связи в Германии.

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Проблемы наблюдаются с 17:15 четверга.

"Крупнейшие украинские провайдеры Интернета, компании Укртелеком и DataGroup имеют перебои в работе сети из-за аварии линий связи в Германии ... Провайдеры связи планируют устранить последствия аварии каналов в ближайший час. Специалисты банка в экстренном режиме ведут работу по подключению резервных каналов передачи данных", – говорится в сообщении.

Напомним, несколько месяцев назад Приватбанк сообщил о глобальном сбое в системе из-за аварии. В частности не работали банкоматы, терминалы самообслуживания, не осуществлялись платежи в POS-терминалах и в приложениях Приват24 и Liqpay.

Приватбанк по размеру чистых активов занимает 1-е место (265,9 млрд грн) среди 83 действующих в Украине банков.

18 декабря 2016 года Кабинет министров принял решение о национализации государством Приватбанка.