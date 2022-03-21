Платежи и приложения. ПриватБанк восстановил работу всех сервисов после технической паузы с 20 марта
Специалисты ПриватБанка в течение трех суток проводил технические работы для бесперебойной работы сервисов (Фото:ПриватБанк / Facebook)
ПриватБанк закончил настройку резервных мощностей, которая длилась с полуночи 20 марта и запустил все сервисы в нормальном режиме.
Об этом сказано в сообщении банка в Facebook.
«Команда IT-специалистов ПриватБанка за трое суток работы в режиме 24/7 закончила введение резервных мощностей для бесперебойной работы сервисов банка», — указано в сообщении.
Платежи и услуги Приват24 работают в обычном режиме, добавили в банке.
Как сообщалось, ПриватБанк 20 марта запланировал технологическую паузу в проведении платежей через Приват24 с полуночи и до 10 утра для проведения технических работ по модернизации Приват24.
Впоследствии технологическая пауза была продлена до 21 марта.
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