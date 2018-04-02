Приватбанк подал в суд на аудитора "большой четверки" иск на $3 млрд

Государственный Приватбанк обвиняет кипрскую PricewaterhouseCoopers Limited и украинскую компанию ПрайсвотерхаусКуперс в нарушении своих обязанностей при проверке финансовой отчетности банка за 2013-2015 года.

Об этом сообщили в пресс-службе финучреждения

В связи с этим 30 марта 2018года Приватбанк подал иск в региональный суд Никосии (Кипр) против указанных структур и требует компенсации причиненных такими действиями убытков в сумме $3 млрд.

Згідно з повідомленням банку, позовну заяву проти PwC є наступний важливий крок після подачі позову проти екс-власників до Високого суду Лондона в грудні 2017 року, зроблений Приватбанком з метою відшкодування величезних збитків, тягар яких досі в значній мірі впливає на економіку України.

"Подача позову проти PwC є логічним і необхідним кроком, з огляду на велику відповідальність PwC з перевірки фінансової звітності банку. Абсолютна нездатність PwC виявити в банку операції шахрайства протягом багатьох років призвела до того, що практично весь корпоративний кредитний портфель банку не обслуговується й не має відповідного заставного забезпечення. Відтепер кіпрський суд буде ухвалювати рішення щодо PwC в установленому порядку", - зазначив глава правління Приватбанку Петро Крумханзл.

Приватбанк доручив міжнародній юридичній компанії Quinn Emanuel Urquhart&Sullivan (Великобританія) спільно з кіпрськими юридичними фірмами Antis Triantafyllides&Sons та Chrysses Demetriades&Co представляти його інтереси в ході судових розглядів з PwC.

PricewaterhouseCoopers (PwC) – международная сеть компаний, предлагающих профессиональные услуги в сфере консалтинга и аудита. Компания существует более 160 лет и входит в так называемую "большую четверку" аудиторских компаний. Штаб-квартира сети находится в Лондоне.

Напомним, что в июле 2017 года Национальный банк Украины исключил ПрайсвотерхаусКуперс из реестра аудиторских фирм, имеющих право на проведение аудиторских проверок банков.

Основанием для принятия такого решения стало подтверждение ПрайсвотерхаусКуперс недостоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности Приватбанка, в частности, размера кредитного риска и регулятивного капитала. Также сообщалось, что выводы ПрайсвотерхаусКуперс не отражали реальных рисков работы Приватбанка, которые стали причиной признания банка неплатежеспособным, его национализации и существенных расходов государства на капитализацию.

PwC была аудитором Приватбанка с середины 1990-х годов. Компания заявляет, что "аудит финансовой отчетности Приватбанка за 2015 год проводился в соответствии с международными стандартами аудита", в том числе в отношении сделок с заинтересованностью.

В начале этого года ПрайсвотерхаусКуперс подала в суд на Национальный банк.

18 декабря 2016 года Кабинет министров принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.

Согласно данному решению, государство в лице Министерства финансов стало владельцем 100% акций, а Приватбанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

3 июля 2017 года Министерство финансов Украины решило докапитализировать Приватбанк еще на 38,6 млрд грн. Первый транш в 22,5 млрд грн был предоставлен банку в июле 2017 года, второй на 16 млрд грн – в декабре.