Приватбанк отказывается от валютных депозитов

Крупнейший банк Украины – государственный Приватбанк намерен до минимума сократить объемы валютных депозитов.

Об этом заявила зампредправления банка Галина Пахачук во время выступления на Fitch Rating Annual Conference, передает liga.net.

"Мы умышленно установили очень низкие ставки по валютным вкладам, чтобы "вытеснить" их из банка. Поэтому в скором времени ждите нашу валюту в других коммерческих банках", – сказала Пахачук.

Также она отметила, что Приватбанку понадобятся средства на формирование дополнительных резервов. "Проблемный портфель у нас 84%, зарезервирован он на 96%. Нужно достичь 100%", – отметила Пахачук.

По ее словам, банк не ожидает, что ему потребуются дополнительные вливания от государства: дорезервирование будет выполнено за счет прибыли Приватбанка.

Ранее Пахачук заявляла, что Приватбанк уменьшает пассивы в иностранной валюте, одновременно наращивая портфель гривневых вкладов. "Мы допускаем, что уйдет около $1 млрд из нынешних $3 млрд. Но это будет не быстрый процесс", – говорила она.

Также Пахачук заявляла, что больше половины клиентов Приватбанка хотят конвертировать свои валютные депозиты в облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ).

18 декабря 2016 года Кабинет министров принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.

Согласно этому решению, государство в лице Министерства финансов стало владельцем 100% акций, а Приватбанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

3 июля 2017 года Министерство финансов Украины решило докапитализировать Приватбанк еще на 38,6 млрд грн. Первый транш в 22,5 млрд грн был предоставлен банку в июле 2017 года, второй на 16 млрд грн - в декабре.