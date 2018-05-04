Приватбанк отчитался о своих первых результатах в этом году

За первые три месяца 2018 года государственный Приватбанк получил чистую прибыль в размере 3,7 млрд грн.

Об этом сообщили в банке, передают Українські Новини.

В частности, в январе-марте 2018 года чистые комиссионные доходы составили 3,4 млрд грн, а чистые процентные доходы - 3,3 млрд грн.

В целом, за первый квартал банк заработал 6,7 млрд грн процентных доходов за счет увеличения кредитного портфеля физических лиц на 6% (2,5 млрд грн) и роста "нового" портфеля корпоративных клиентов на 18% (1,1 млрд грн).

Также сообщается, что за первый квартал банк перечислил более 2 млрд грн бюджетных платежей.

Подчеркивается, что согласно принятой наблюдательным советом банка стратегии развития Приватбанка, он должен стать прибыльным уже в 2018 году и генерировать не менее 8 млрд грн прибыли с 2020 года.

18 декабря 2016 года Кабинет министров принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.

Согласно данному решению, государство в лице Министерства финансов стало владельцем 100% акций, а Приватбанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

3 июля 2017 года Министерство финансов Украины решило докапитализировать Приватбанк еще на 38,6 млрд грн. Первый транш в 22,5 млрд грн был предоставлен банку в июле 2017 года, второй на 16 млрд грн – в декабре.

В 2017 году Приватбанк сократил убыток в 7,4 раза – до 23,9 млрд грн в сравнении с 2016 годом (176,2 млрд грн).