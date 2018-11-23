Приватбанк обжалует решение суда в Англии

Приватбанк собирается подать апелляцию на решение Высокого суда Лондона о признании несоответствующим его юрисдикции иск банка к экс-владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.
Об этом сообщили в пресс-службе банка.
Отмечается, что судебное решение не было официально вынесено, поскольку судья рассматривает вопрос о сумме достаточно обоснованной дела банка, было подано для рассмотрения сегодня утром.
"Понятно, что судья не сомневался в том, что бывшие акционеры несут ответственность за многомиллиардные мошеннические действия в банке. Мы будем продолжать возврата этих средств с помощью судебного процесса в Лондоне и верим, что английский суд, в конечном счете, осуществит правосудия между сторонами", - подчеркнул председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл.
В декабре 2017 года Приватбанк подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского и Боголюбова, а также аффиллированных с ними компаний. В качестве обеспечительной меры английский суд издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова на сумму более $2,5 млрд.
Суд при этом обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно принимают участие в рассмотрении дела.
Кроме того, суд по итогам слушаний в начале марта 2018 года обязал Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd. детализировать информацию о некоторых операциях со средствами Приватбанка, полученными от других лиц.
Коломойский прогнозирует, что рассмотрение Высоким судом Лондона дела по сути состоится не ранее 2020 года.
Ранее все компании-ответчики фигурировали в постановлениях Печерского райсуда Киева от 29 июля 2016 года, которыми предусматривается арест ряда счетов в кипрском филиале крупнейшего в Украине Приватбанка в рамках расследования о завладении кредитов рефинансирования Национального банка Украины на сумму 19 млрд грн.
В феврале 2018 года Суд Англии назначил заседание по делу Приватбанка против экс-собственников. Позже бизнесмены вынудили Лондонский суд перейти в закрытый режим.
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