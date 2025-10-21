Наличие активной банковской карты — это не только об удобстве, это базовая потребность для миллионов украинцев. Особенно для тех, кто находится за пределами страны. Однако не все знают, что банковскую карту можно бесплатно заказать и получить с доставкой в более чем 60 странах мира.

Эту возможность до конца 2025 года предоставляет ПриватБанк в сотрудничестве с Mastercard. Разбираемся, как работает эта услуга, кому она будет полезна и какие карты доступны для заказа.

Еще в начале полномасштабного вторжения большинство платежных карт ПриватБанка были автоматически пролонгированы. Это позволило сохранить доступ к средствам, даже если срок действия карты завершился.

Хотя такая опция имеет существенные ограничения: картой не всегда можно полноценно пользоваться за границей, снимать наличные в банкоматах других стран или проводить покупки в офлайн-магазинах.

Кроме того, некоторые украинцы просто физически потеряли свои карты или они были повреждены. Чтобы восстановить доступ ко всем функциям, нужна новая физическая карта. Именно для этого ПриватБанк и Mastercard запустили сервис бесплатной международной доставки банковских карт с возможностью его заказа напрямую из мобильного приложения.

Доставка доступна не только в Украине

В отличие от привычных банковских сервисов, новая услуга включает не только пересылку карты между городами Украины. Заказать ее доставку можно в более чем 60 стран мира, среди которых:

Польша, Германия, Чехия, Италия, Испания, Франция

Литва, Латвия, Эстония, Венгрия, Румыния, Словакия

Канада, США и другие

Доставка за границу осуществляется с помощью международной курьерской службы Новая почта Global. Срок доставки от 7 дней, в зависимости от страны и ее почтовой инфраструктуры.

В пределах Украины доставку осуществляет Новая почта и, как правило, новая карта уже доступна в почтомате или отделении на следующий день после оформления.

Фото: ПриватБанк

Кто может воспользоваться

Услуга бесплатна для всех клиентов ПриватБанка, которые:

хотят перевыпустить имеющуюся карту ( у которой, например, завершается срок действия или ограничен функционал из-за автопролонгации);

у которой, например, завершается срок действия или ограничен функционал из-за автопролонгации); хотят оформить новую карту ( в частности для соцвыплат, пенсий, зарплат или бизнеса);

в частности для соцвыплат, пенсий, зарплат или бизнеса); нуждаются в физической карте за рубежом для расчетов или снятия наличных.

А что особенно важно — не нужно обращаться в отделение или контактировать с оператором. Заказ оформляется исключительно онлайн через приложение «Приват24».

Какие именно карты доступны для заказа

В зависимости от потребностей клиента, доступны различные типы банковских карт:

Карта « Универсальная» — стандартная дебетовая карта, которая подходит для онлайн-оплат, снятия наличных, оплаты в магазинах и тому подобное. Есть также версия « Gold».

Универсальная» — стандартная дебетовая карта, которая подходит для онлайн-оплат, снятия наличных, оплаты в магазинах и тому подобное. Есть также версия Gold». Карта для выплат — в частности пенсионная или для социальных выплат. Ее могут использовать получатели пособий, переселенцы, пенсионеры. Также есть Gold-версия.

Карта « Ключ к счету» — для физических лиц — предпринимателей и бизнеса.

А еще при необходимости в оперативном доступе к средствам — например, для онлайн-шопинга — в «Приват24» можно оформить цифровую карту, которая активируется мгновенно и не требует доставки.

Как оформить заказ: пошаговая инструкция

Процедура занимает несколько минут. Вот как заказать новую карту или перевыпустить старую:

Откройте приложение « Приват24».

Приват24». В разделе « Карты» выберите карту, которую хотите перевыпустить, или нажмите « Добавить новую».

Карты» выберите карту, которую хотите перевыпустить, или нажмите Добавить новую». Выберите опцию « Заказать карту» → «Международная доставка» (если вы за границей).

Заказать карту» → «Международная доставка» (если вы за границей). Укажите адрес доставки, номер телефона и электронную почту.

Проверьте данные и подтвердите заказ.

А если вы заказываете доставку в Украине, карта обычно будет доступна уже на следующий день.

Кто уже пользуется этой услугой

По информации ПриватБанка, услуга бесплатной доставки активно используется с момента запуска. Больше всего заказов поступает из стран Европы: Польши, Германии, Чехии, а также из Италии и стран Балтии.

Интересно, что:

наиболее активными пользователями услуги являются женщины в возрасте 18−35 лет;

также большая доля среди клиентов — это люди в возрасте от 36 до 45 лет;

постепенно растет спрос и среди украинцев 65+, которые проживают за рубежом, но хотят сохранить связь с украинской банковской системой.

Это свидетельствует об актуальности сервиса как для молодежи, так и для людей старшего возраста, особенно в условиях релокации.

Актуальность в 2025 году

Для миллионов украинцев, которые сейчас временно или постоянно живут за границей, стабильный доступ к банковским услугам остается необходимостью.

В новых реалиях далеко не все финансовые учреждения способны обеспечить одинаково эффективный сервис как на территории Украины, так и за ее пределами. В то же время ПриватБанк в сотрудничестве с Mastercard предложил решение, которое учитывает мобильность, цифровые привычки и изменившиеся условия жизни клиентов — возможность бесплатно заказать физическую карту с доставкой по миру. Оформление осуществляется полностью онлайн, без бумажных документов и визитов в банк.

Это пример того, как классический банковский продукт может быть адаптирован к современным потребностям.

Где узнать больше:

Больше информации о новой услуге можно найти на сайте ПриватБанка. Там же — актуальная информация об условиях доставки, списке стран и типах доступных карт.

Поэтому если ваша карта ПриватБанка потеряла актуальность, повреждена или ее функциональность ограничена, сейчас есть простое решение — заказать новую онлайн и получить ее бесплатно, независимо от того, в какой стране вы находитесь.

Особенно удобно это для украинцев за рубежом, которым не нужно возвращаться в Украину или искать сложные способы передачи. Достаточно смартфона и нескольких минут в «Приват24».